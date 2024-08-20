Mad Liberator крадут данные. Они не шифруются

Новая группировка Mad Liberator ворует данные под видом обновления Windows Киберпространство столкнулось с новой угрозой в лице группы вымогателей Mad Liberator: эта группа отходит от традиционных методов шифрования данных, выбрав путь кражи информации через хитроумные методы социальной инженерии.