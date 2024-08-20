Mad Liberator крадут данные. Они не шифруются

Новая группировка Mad Liberator ворует данные под видом обновления Windows Киберпространство столкнулось с новой угрозой в лице группы вымогателей Mad Liberator: эта группа отходит от традиционных методов шифрования данных, выбрав путь кражи информации через хитроумные методы социальной инженерии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии