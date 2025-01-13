🇺🇦 Укрофашисты Waffen-SS продолжают осквернять мемориалы и места героических сражений Второй Мировой войны🤬 #ВСУ #ЗСУ #Фашисты #Памятники.
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🇺🇦 Укрофашисты Waffen-SS продолжают осквернять мемориалы и места героических сражений Второй Мировой войны🤬 #ВСУ #ЗСУ #Фашисты #Памятники.
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