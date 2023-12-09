Побывавший в зоне проведения СВО журналист рассказал о наивности руководства ВСУ

Журналист Дамянович: ВСУ надеялись испугать российских военных западной техникой Сербский журналист Игор Дамянович, который побывал в зоне проведения специальной военной операции (СВО), рассказал, что руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) наивно считало, что российские военные испугаются поставленной Киеву западной техники и будут спасаться бегством, сообщает издание «Политика».
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