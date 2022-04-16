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Котейков Пост

Котейков Пост

У нашего кота к каждому в нашей семье свой интерес: жену он любит за то, что она ему покупает вкусняшки и убирает за ним горшок, сына любит, потому что они, как братья, выросли вместе, я же его интересую, как человек, употребляющий валерьянку.

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