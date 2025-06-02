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Россиянка заметила на шоссе идущего одного пятилетнего ребенка

Россиянка заметила на шоссе идущего одного пятилетнего ребенка

Жительница Ленинградской области заметила на шоссе пятилетнего ребенка, идущего в одиночестве, без сопровождения взрослых.

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