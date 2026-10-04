Сотрудник МЧС Бойко раскрыл алгоритм действий при сигнале «Внимание всем!»

МОСКВА, 4 октября, ФедералПресс. В России 4 октября отмечается День гражданской обороны. Как правильно реагировать на сигнал «Внимание всем!», объяснил сотрудник МЧС и эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В ход пошла тяжел...
- С 1 марта в Росси...
- СЗ В Приморье упали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым