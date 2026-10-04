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Сотрудник МЧС Бойко раскрыл алгоритм действий при сигнале «Внимание всем!»

Сотрудник МЧС Бойко раскрыл алгоритм действий при сигнале «Внимание всем!»

МОСКВА, 4 октября, ФедералПресс. В России 4 октября отмечается День гражданской обороны. Как правильно реагировать на сигнал «Внимание всем!», объяснил сотрудник МЧС и эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

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