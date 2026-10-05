Рио Фердинанд: «С Роналду обошлись плохо, это разделило страну. Жезуш возомнил себя Фергюсоном. Криштиану мог покинуть сборную, только если почувствовал, что его не уважают»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о ситуации с Криштиану Роналду. Напомним, 41-летний футболист покинул сборную Португалии после того, как главный тренер Жорже Жезуш решил не выпускать его в матче с Норвегией, прошедшем 27 сентября.