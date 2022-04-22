Постпред РФ в ОАГ Антонов: США заставили страны проголосовать за лишение России статуса

Соединенные Штаты оказали давление на постпредов при Организации американских государств (ОАГ) и вынудили их проголосовать за лишение России статуса постоянного наблюдателя, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Россия-1».
Соединенные Штаты оказали давление на постпредов при Организации американских государств (ОАГ) и вынудили их проголосовать за лишение России статуса постоянного наблюдателя, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Россия-1».
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