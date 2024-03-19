СМИ объяснили уверенность КНР в стабильности РФ поздравлением Си Цзиньпина

Поздравительное послание председателя КНР Си Цзиньпина президенту РФ Владимиру Путину в связи с его победой на президентских выборах страны указывает на то, что Китай уверен в стабильности и развитии России, объяснила 18 марта китайская государственная газета Global Times (GT) со ссылкой на аналитиков.
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