СМИ объяснили уверенность КНР в стабильности РФ поздравлением Си Цзиньпина

Поздравительное послание председателя КНР Си Цзиньпина президенту РФ Владимиру Путину в связи с его победой на президентских выборах страны указывает на то, что Китай уверен в стабильности и развитии России, объяснила 18 марта китайская государственная газета Global Times (GT) со ссылкой на аналитиков.