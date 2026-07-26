Макс Ферстаппен: Алонсо в 45 лет проще закончить карьеру, чем мне

Getty Images/Red Bull ContentpoolЧетырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен отметил, что полностью разделяет мнение Фернандо Алонсо о регламенте Формулы 1 2026 года, однако отметил, что их ситуации всё же отличаются.
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