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Макс Ферстаппен: Алонсо в 45 лет проще закончить карьеру, чем мне

Макс Ферстаппен: Алонсо в 45 лет проще закончить карьеру, чем мне

Getty Images/Red Bull ContentpoolЧетырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен отметил, что полностью разделяет мнение Фернандо Алонсо о регламенте Формулы 1 2026 года, однако отметил, что их ситуации всё же отличаются.

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