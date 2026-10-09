Председатель УИК погибла при атаке дрона в Херсонской области

За последний месяц в Херсонской области погибли два члена участковых избирательных комиссий. 8 октября при двух атаках украинских дронов на жилой дом в поселке Новая Маячка погибла председатель УИК №47 Елена Литвиненко, 20 сентября при ударе по автобусу – Ольга Ульяненко.
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