Председатель УИК погибла при атаке дрона в Херсонской области

За последний месяц в Херсонской области погибли два члена участковых избирательных комиссий. 8 октября при двух атаках украинских дронов на жилой дом в поселке Новая Маячка погибла председатель УИК №47 Елена Литвиненко, 20 сентября при ударе по автобусу – Ольга Ульяненко.