Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

14 022 подписчика

Председатель УИК погибла при атаке дрона в Херсонской области

Председатель УИК погибла при атаке дрона в Херсонской области

За последний месяц в Херсонской области погибли два члена участковых избирательных комиссий. 8 октября при двух атаках украинских дронов на жилой дом в поселке Новая Маячка погибла председатель УИК №47 Елена Литвиненко, 20 сентября при ударе по автобусу – Ольга Ульяненко.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым