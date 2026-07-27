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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ван де Вен о трансферах «Тоттенхэма»: «Клуб показывает амбиции, это важно для старых игроков. Прошлый сезон был неприемлемым, надо оставить его позади»

Защитник « Тоттенхэма » Микки ван де Вен высказался о летней трансферной кампании клуба, подписавшего 6 новых игроков.

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