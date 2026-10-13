От Донбасса до общей прибыли: США, Европа и Украина приготовили мирный план для России

За яркими новостными сюжетами о дизельной сделке и заявлениях Трампа о том, что Зеленский должен уйти, на втором плане оказалось куда более важное — результаты трехсторонних переговоров США, Европы и Украины.
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