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От Донбасса до общей прибыли: США, Европа и Украина приготовили мирный план для России

От Донбасса до общей прибыли: США, Европа и Украина приготовили мирный план для России

За яркими новостными сюжетами о дизельной сделке и заявлениях Трампа о том, что Зеленский должен уйти, на втором плане оказалось куда более важное — результаты трехсторонних переговоров США, Европы и Украины.

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