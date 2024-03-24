Вагоностроители обеспечат российский автопром пружинами: в России начнут выпускать детали подвески для 300 новых моделей автомобилей

На вторичном рынке появятся отечественные пружины для большого количества новых моделей. Как сообщил Минпромторг, входящий в холдинг «Объединенная Вагонная Компания» ижевский завод «Пружина» в ближайшие годы начнет выпускать детали подвески для более чем 300 современных моделей автомобилей.