35 любопытных находок с просторов Google Earth

Одним из самых интересных онлайн-инструментов является Google Earth. С его помощью вы можете просматривать трёхмерные спутниковые изображения нашей планеты, включая впечатляющие пейзажи и оживлённые города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии