Часть россиян отказываются от входа в интернет-магазин при сложных требованиях к паролю

В некоторых случаях пользователи готовы даже отказаться от входа на сайт интернет-магазина. В топ популярных причин вошли отсутствие удобного способа авторизации (23%) и предъявление сложных требований к паролю (13%).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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