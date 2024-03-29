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Часть россиян отказываются от входа в интернет-магазин при сложных требованиях к паролю

Часть россиян отказываются от входа в интернет-магазин при сложных требованиях к паролю

В некоторых случаях пользователи готовы даже отказаться от входа на сайт интернет-магазина. В топ популярных причин вошли отсутствие удобного способа авторизации (23%) и предъявление сложных требований к паролю (13%).

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