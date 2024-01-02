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Украина отрубает газ Приднестровью и электричество Молдове 

Украина отрубает газ Приднестровью и электричество Молдове 

Транзит российского газа в Приднестровье через Украину может быть приостановлен в ближайшее время. Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отказалась регистрировать российско-молдавское предприятие «Молдовагаз» в качестве участника оптового энергетического рынка.

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