Украина отрубает газ Приднестровью и электричество Молдове 

Транзит российского газа в Приднестровье через Украину может быть приостановлен в ближайшее время. Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отказалась регистрировать российско-молдавское предприятие «Молдовагаз» в качестве участника оптового энергетического рынка.