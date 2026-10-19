Сергей Фадеичев/ТАСС О состоянии российского рэпера Navai (Наваи Бакиров), которого задержали на границе с запрещенными веществами, и о позиции защиты 19 октября РЕН ТВ рассказала адвокат исполнителя Рена Керимова.