После атаки беспилотника ВСУ в крымском поселке Раздольное введен режим ЧС муниципального уровня

Глава администрации Раздольненского района Крыма Денис Олейник заявил, что после атаки украинского беспилотника в поселке Раздольное введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.
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