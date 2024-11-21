Итоги Golden Joystick Awards 2024 — Final Fantasy VII Rebirth и Helldivers 2 забрали больше всех наград, а Bl...

Итоги Golden Joystick Awards 2024 — Final Fantasy VII Rebirth и Helldivers 2 забрали больше всех наград, а Black Myth: Wukong стала игрой годаСезон крупных видеоигровых премий образца 2024 года открывает Golden Joystick Awards.
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