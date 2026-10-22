23 октября 2026 года в России отмечают День работников рекламы и народный праздник Евлампий Зимоуказатель, а в международном календаре – Международный день снежного барса и День осведомленности о синдроме Кабуки.
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