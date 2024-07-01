Евро вырвался из клетки

Звезды сошлись. Замедление инфляции в США и ожидания, что партия Марин Ле Пен не сможет получить абсолютное большинство в парламенте, а Франция двигается в сторону центристского правительства, позволили EURUSD прорвать сопротивление на 1,0725, а трейдерам – открыть лонги.
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