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Новости экономики России

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Евро вырвался из клетки

Звезды сошлись. Замедление инфляции в США и ожидания, что партия Марин Ле Пен не сможет получить абсолютное большинство в парламенте, а Франция двигается в сторону центристского правительства, позволили EURUSD прорвать сопротивление на 1,0725, а трейдерам – открыть лонги.

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