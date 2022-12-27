Эксперт

442 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Stepanov
    Слава Б-гу, хоть судить не надо будет.ФСБ ликвидировала...
  • Эльшад Гасанов
    Российские энергоресурсы для гейропы= их процветанию. Вам нужен развитый, сытый, наглый, неблагодарный пидерстан?! За...Россия сделает с ...
  • Александр
    Перейдут на обтирание тряпочкой. Не пропадут.Россия сделает с ...

Мишустин пообещал проверить расходование средств на военные нужды

Мишустин пообещал проверить расходование средств на военные нужды

Правительство РФ проверит использование бюджетных средств, выделенных на проведение спецоперации, в частности, ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх