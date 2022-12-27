Мишустин пообещал проверить расходование средств на военные нужды

Правительство РФ проверит использование бюджетных средств, выделенных на проведение спецоперации, в частности, ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов.
Правительство РФ проверит использование бюджетных средств, выделенных на проведение спецоперации, в частности, ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов.
Свежие комментарии