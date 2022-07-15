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«Филадельфия» вернула защитника Джастина Брауна. Контракт – на год и 1+0,75 млн долларов

«Филадельфия» вернула защитника Джастина Брауна, контракт – на год и 1 млн долларов. В минувшем сезоне 35-летний защитник перешел из «Флайерс» в «Рейнджерс» на дедлайне.

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