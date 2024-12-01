«Вести Крым» запечатлели кадры сегодняшнего шторма в Ялте

«Вести Крым» запечатлели кадры сегодняшнего шторма в ЯлтеМоре волнуется, а наш оператор – нетРекомендуем не подходить близко к воде, а также не выходить на берегоукрепительные сооружения во время шторма – это опасно для жизни!@vesticrimeaЧитать подробнее+видео>>> .