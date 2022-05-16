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Бывшая девушка Рэджона Рондо утверждает, что он угрожал ей пистолетом

Бывшая девушка разыгрывающего «Кливленда» Рэджоно Рондо и мать его детей Эшли Бэчелор на прошлой неделе запросила срочный охранный приказ, требуя защиты для нее, сына и дочери, сообщает TMZ Sports.

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