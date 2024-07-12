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Банды мигрантов вышли из-под контроля. Полиция оказалась бессильна - EXXpress

Банды мигрантов вышли из-под контроля. Полиция оказалась бессильна - EXXpress

Банды мигрантов в Вене вышли из-под контроля, пишет EXXpress. Полиция уже не справляется с конфликтующими.

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