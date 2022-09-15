ВСК показала рост сборов и доли на рынке ОСАГО, ДМС и корпоративных видов страхования

По итогам первого полугодия 2022 года Страховой Дом ВСК продемонстрировал рост сборов в ОСАГО. Так объем собранных премий в автогражданке в первом полугодии вырос на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 10,7 млрд рублей.
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