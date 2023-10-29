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Определены сроки принятия 12-го пакета санкций против России

Определены сроки принятия 12-го пакета санкций против России

В Евросоюзе продолжают работать над 12-м пакетом антироссийских санкций. Планируется, что он будет принят или хотя бы согласован до середины декабря, заявил советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк, передает ТАСС.

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