Определены сроки принятия 12-го пакета санкций против России

В Евросоюзе продолжают работать над 12-м пакетом антироссийских санкций. Планируется, что он будет принят или хотя бы согласован до середины декабря, заявил советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк, передает ТАСС.
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