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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Атанасов об уходе из «Торпедо»: «Начал привыкать к хорошему, какое-то неправильное умиротворение зародилось. Понимал, что нужен новый вызов, СКА стал идеальным вариантом»

Нападающий Василий Атанасов высказался о переходе в СКА из « Торпедо ». – После вашего обмена руководство «Торпедо» заявило, что желание сменить команду исходило именно от вас.

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