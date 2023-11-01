Инфекционист Поздняков назвал типичные ошибки при лечении ОРВИ

М

ММ

"Лечение классической респираторной инфекции должно быть симптоматическим"- вредительство это, а не лечение! Как в рекламе, съешь таблетку и иди на работу, заражай своим вирусом окружающих! Вирусов надо убить! А для этого организм должен начать вырабатывать интерферон в НАЧАЛЕ, а не в конце болезни. Т.е. нужен иммуномодулятор, заставляющий организм убивать вирусы. Или специфический антивирусный препарат, рассчитанный на вирус конкретной группы. Иначе вирусная тянется и тянется, потом перерастает в бактериальную, потом антибиотики, ослабление иммунитета и снова другой вирус радостно размножается в организме...