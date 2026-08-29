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ПВО за ночь сбила 313 украинских дронов над российскими регионам

ПВО за ночь сбила 313 украинских дронов над российскими регионам

Атаку украинских беспилотников отразили российские силы ПВО минувшей ночью. Военные перехватили и уничтожили 313 аппаратов самолетного типа над рядом регионов страны, а также над Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

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