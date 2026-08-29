ПВО за ночь сбила 313 украинских дронов над российскими регионам

Атаку украинских беспилотников отразили российские силы ПВО минувшей ночью. Военные перехватили и уничтожили 313 аппаратов самолетного типа над рядом регионов страны, а также над Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.