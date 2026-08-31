Кузьминки
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Кузьминки

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Кузьминский суд приговорил грабителей к восьми годами лишения свободы

Кузьминский суд столицы вынес приговор троим мужчинам, виновным в похищении человека, вымогательстве, грабеже и похищении документов.

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