Испытание на прочность: ГТО сдают школьники и студенты Уссурийска

В среду, 23 марта, в Уссурийске дан старт новому сезону фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
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