Достраиваемый на Средне-Невском судостроительном заводе новейший тральщик "Лев Чернавин" проекта 12700 шифр "Александрит" войдет в состав Балтийского, а не Тихоокеанского флота, как планировалось ранее.
Популярные статьи
- Глава парламента Крыма: Одним из условий завершения СВО должен стать переход Одессы под российский контроль
- Украинская пресса написала о большом количестве отказывающихся идти на передовую военнослужащих ВСУ
- Российские войска прорвали третий рубеж обороны противника к западу от Кременной и продвинулись в направлении Ямполя
Свежие комментарии