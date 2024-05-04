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Фернандо Алонсо: «Спринт для меня ничего не значит»

Алонсо без энтузиазма ждет спринт в Майами. Пилот «Астон Мартин» заявил, что не планирует сильно атаковать по ходу спринта, чтобы не получить очередной штраф – тем самым высказав упрек в сторону стюардов.

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