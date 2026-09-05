В Непале в ходе поисковой операции после паводка спасли еще двух человек

Армия Непала в ходе поисковой операции после охватившего страну паводка спасла еще двух человек. Об этом сообщили Вооруженные полицейские силы Непала.
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