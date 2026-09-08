По опросам Киевского международного института социологии (КМИС), подавляющее большинство украинцев по-прежнему грезит «венской оперой», верит в свое европейское счастье и считает Россию врагом.
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Никак их не перевоспитать, после освобождения Донбасса только стену выстроить в 5 км высотой и в 1 толщиной,,лет 500 ещё с ними нормальных отношений не будет
СВО уже никогда не закончится.
Старые песни о главном, серия номер... ну, наверное если считать по 10 таких измышлений в неделю да помножить на 52 недели, а потом на 5 лет... то получается... сильно долгоиграющая мыльная опера. Нет там никакого населения с которым можно "работать". Только истреблять. Буквально. Всех поголовно. И только так можно обеспечить более-менее спокойное будущее на этой территории. А заодно и на территории РФ.
ещё в начале 22-го ведущие политанаплитики \михеев и др. \ сии вопросы поднимали ... согласен - это промах МИД и олигархической власти .. .востанавливать разрушенное на Украине придётся РФ ... мораль и идеологию изменил дикий капитализм во всех странах СЭВ ... В РФ вернулась только Белорусия. остальные страны предпочитают Европу с её правовым полем и экономикой \ таков факт \ ... если Укры капитулируют то кто будет платить за олигархическую войну 7