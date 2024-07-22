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FinFax - Новости банков и вкладов

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Лучшие накопительные счета с капитализацией

Преимущества обычных накопительных счетов с капитализацией: Увеличение суммы. Благодаря процессу капитализации процентов, Ваше начальное вложение начинает увеличиваться за счет начисляемых процентов, что приводит к росту общей суммы накоплений.

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