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Сотрудники Астраханской таможни к Новому году подарили «Ниву» подразделению под Донецком

Сотрудники Астраханской таможни к Новому году подарили «Ниву» подразделению под Донецком

В автомобиль также загрузили теплые весточки из дома и вкусные подарки от родных и близких бойцов.фото: пресс-служба Астраханской таможниОтличный подарок на собственные средства сделали на Новый год сотрудники Астраханской таможни бойцам части под Донецком – автомобиль «Нива».

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