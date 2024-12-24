Сотрудники Астраханской таможни к Новому году подарили «Ниву» подразделению под Донецком

В автомобиль также загрузили теплые весточки из дома и вкусные подарки от родных и близких бойцов.фото: пресс-служба Астраханской таможниОтличный подарок на собственные средства сделали на Новый год сотрудники Астраханской таможни бойцам части под Донецком – автомобиль «Нива».
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