Сотрудники Астраханской таможни к Новому году подарили «Ниву» подразделению под Донецком

В автомобиль также загрузили теплые весточки из дома и вкусные подарки от родных и близких бойцов.фото: пресс-служба Астраханской таможниОтличный подарок на собственные средства сделали на Новый год сотрудники Астраханской таможни бойцам части под Донецком – автомобиль «Нива».