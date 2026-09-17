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Царьград

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Прокуратура оштрафовала перевозчика на 30 тысяч за заблокированные двери поезда

Прокуратура оштрафовала перевозчика на 30 тысяч за заблокированные двери поезда

Западно-Сибирская транспортная прокуратура завершила проверку по факту нарушения прав пассажиров на пригородном железнодорожном маршруте Новосибирск-Главный — Жеребцово.

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