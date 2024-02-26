Депутат Федоров предложил сохранять неиспользованные средства Пушкинских карт в селах

Депутат Госдумы Евгений Федоров направил обращение на имя министра культуры Ольги Любимовой. Он предложил разрешить молодежи, живущей в малых поселениях, переносить неиспользованные вовремя средства Пушкинских карт на будущий год.
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