Переговоры в Ватикане, массированная атака по регионам России и проведение трибунала: последние новости СВО

Актуальные события специальной военной операции.По информации из сводки Министерства обороны России, группировка войск "Центр" взяла под контроль населённый пункт Новая Полтавка, расположенный в Донецкой Народной Республике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии