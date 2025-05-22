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Царьград

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Актуальные события специальной военной операции.По информации из сводки Министерства обороны России, группировка войск "Центр" взяла под контроль населённый пункт Новая Полтавка, расположенный в Донецкой Народной Республике.

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