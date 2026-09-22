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Десять спален ради двоих детей: Цекало продал дом в Шульгино и снимает виллу во Флориде

Десять спален ради двоих детей: Цекало продал дом в Шульгино и снимает виллу во Флориде

Особняк Александра Цекало в посёлке Шульгино — тот самый куб, который соседи в шутку называли «поликлиникой», — продан.

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