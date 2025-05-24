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"Комсомолка", с новым веком: одной из самых популярных газет страны исполнилось 100 лет

"Комсомолка", с новым веком: одной из самых популярных газет страны исполнилось 100 лет

100-летие отмечает 24 мая одно из самых популярных и массовых изданий в нашей стране - газета “Комсомольская правда»  Легендарная «Комсомолка» -  так в народе стали называть «КП» после выхода  самых первых номеров .

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