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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Москве избили участника Олимпиады-2016 гребца Кирилла Ляпунова

В Москве избили вице-чемпиона Европы по гребле на байдарках Кирилла Ляпунова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

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