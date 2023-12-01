Власти Барнаула не знают, где брать лед для новогоднего городка из-за погоды

Площадь Сахарова планировалось украсить ледовыми барельефами, ледовыми башнями, ледяным лабиринтом, ледяными фигурами В администрации Барнаула обсудили организацию новогоднего городка на площади Сахарова, сообщает мэрия.
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