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«Факел» за один день покинули восемь футболистов

«Факел» за один день покинули восемь футболистов

За один день из клуба «Факел» покинули восемь футболистов. Среди них — капитан команды Ираклий Квеквескири, а также такие игроки, как Александр Беленов, Игорь Калинин, Дилан Мертенс, Александр Ломовицкий, Михаил Щетинин, Алексей Каштанов и Сергей Брызгалов.

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