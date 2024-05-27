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Франциск попросил епископов не брать семинаристов геев

Франциск попросил епископов не брать семинаристов геев

На ежегодной ассамблее итальянских епископов, Папа Римский Франциск, по сообщениям газеты La Repubblica, предположительно назвал некоторые семинарии "центрами гомосексуализма" (ЛГБТ* признано в России экстремистским движением и запрещено) .

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