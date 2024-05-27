Франциск попросил епископов не брать семинаристов геев

На ежегодной ассамблее итальянских епископов, Папа Римский Франциск, по сообщениям газеты La Repubblica, предположительно назвал некоторые семинарии "центрами гомосексуализма" (ЛГБТ* признано в России экстремистским движением и запрещено) .
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