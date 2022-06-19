Судьи выписали 17 малых штрафов по итогам массовой стычки в конце матча «Колорадо» – «Тампа»

Судьи выписали 17 малых штрафов по итогам стычки в конце матча «Колорадо» – «Тампа». «Эвс» разгромили «Лайтнинг» во втором матче финала Кубка Стэнли (7:0, 2-0).
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